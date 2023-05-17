دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الرئاسة التركية انتقادا لاذعا لمجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية بعد أن نشرت الأخيرة رسما كاريكاتوريا اعتُبر "مسيئا" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية، الأربعاء.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على تويتر وفق ما نقلته "الأناضول": " أخاطب شارلي إبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا".

وأردف ألطون قائلا إن نشر هذا الرسم الذي وصفه بـ"القبيح" للرئيس التركي يثبت "الأسلوب المقزز" للمجلة، وفقا للوكالة التركية.

وأضاف المسؤول التركي قائلا إن نجاح أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية "أزعج فاقدي الشرف وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيؤهم ضغائنهم وكرههم"، على حد قوله.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ردا على الرسم نفسه، إلى أن الشعب التركي سيرد على المجلة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 29 مايو/أيار الجاري.

ونقلت الوكالة عن قالن قوله: "انزعاج شارلي إبدو وجنونها إلى هذا الحد يثبت أننا على الطريق الصحيح"، وفقا للأناضول.

وكان أردوغان تفوق بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية حاصدا 49.52% من أصوات الناخبين مقابل 44.88% لمنافسه المباشر، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، وفقا لأرقام "الأناضول".

وأدى عدم حصول أحد المرشحين على 50% فما فوق في الجولة الأولى من الانتخابات إلى تمديدها لجولة ثانية في 29 مايو/أيار الجاري.