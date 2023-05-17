دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المرشح للبرلمان الكويتي، سعد العجمي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول من يمثل أهل السنة وأهل الشيعة خلال لقاء تلفزيوني.

وقال العجمي المرشح عن الدائرة الثالثة في المقابلة التي جرت على قناة "atv Kuwait" وتداولها النشطاء: "كنائس المسيحيين في مصر لازالت موجودة وهي منذ آلاف السنين أيضا في العراق أيضا في فلسطين، مذاهب المسلمين لا يزال يتواجدون في كل مكان ولا زالت الأمة تحافظ عليهم كما تحافظ على ذاتها.."

وتابع العجمي قائلا: "سيدنا النبي صل الله عليه وسلم حينما أتى المدينة المنورة أول من أعطاهم حقوقهم أعطاها ليهود المدينة وأعطى لأهلها وألف بين قلوب أصحابها نحن من دعاة الإخاء والتأليف وهي أول مهمة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام أن ألف بين القلوب ألف بين المهاجرين والأنصار وجمع بين قلوبهم وقال اليهود أمة مع المؤمنين يضرنا ما يضرهم ويسوؤنا ما يسوؤهم وهم يختلفون معنا في أصول الدين فكسيف بمن يوافقنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟.."

وأضاف: "يمثل الأمة والطرح المعتدل الذي في كل مذهب هناك مراجع كبرى وهي من المراجع المتسامحة فعندنا مثلا أهل السنة يمثلنا الأزهر الشريف وعلى رأسه شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب والاعتدال الموجود عنده يمثل إخواننا الشيعة مثل السيد السيستاني في العراق وهو متسامح في غاية التسامح ويقول عنا نحن السنة ’هم أنفسنا‘ نحن ننظر إلى هذه النماذج.."