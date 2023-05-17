دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة سوريا في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تمهيدًا للقمة التي تستضيفها مدينة جدة في 19 مايو/ أيار المقبل.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته في الاجتماع: "أنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم".

ويشارك وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، باجتماع وزراء الخارجية العرب للمرة الأولى منذ تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بعد قمع الحكومة السورية للاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد آنذاك.

وقال المقداد بعد الاجتماع: "نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأردف المقداد: "كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سوريا على المستويين الإقليمي والدولي".

وتابع وزير الخارجية السوري بالقول: " مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".