دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى مدينة جدة السعودية، الخميس، ليترأس وفد بلاده في القمة العربية لأول مرة منذ أكثر من 12عاما.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اللحظات الأولى لوصول طائرة الرئيس السوري حيث كان باستقباله الأمين العام للجامعة العربية وعدد من المسؤولين السعوديين على رأسهم نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بثينة شعبان، والمستشارة الخاصة في رائسة الجمهورية، لونا الشبل، سترافقان الأسد إلى المملكة.

وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق من الخميس أن الأسد سيكون في جدة كي يترأس وفد بلاده في قمة جامعة الدول العربية.