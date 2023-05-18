دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على شخص "نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بخطيبته السابقة على فيس بوك بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "تم كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها بقيام خطيبها السابق المقيم بمحافظة أسيوط، بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى".

وأضافت: "بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".