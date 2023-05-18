نفوذ محمد بن زايد.. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا بمقال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا عن مدى نفوذ وتأثير الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورد بمقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ووصفت الصحيفة في جزء من مقالها المنشور الثلاثاء أن الشيخ محمد بن زايد "زعيم مؤثر في الشرق الأوسط" ملقية الضوء على علاقة الإمارات مع روسيا والصين وما قالت إنه "يختبر العلاقات مع أمريكا".

وقالت الصحيفة إن "الرئيس الشيخ محمد بن زايد قام بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة كصديق لجميع الأطراف منذ أن غزت موسكو أوكرانيا"، لافتة إلى أن الشيخ محمد بن زايد " تقلد دورا قياديا في إعادة الترتيب الجيوسياسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أنه وفي العام الماضي "أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزًا للأموال الروسية وخفضت إنتاج النفط، مما زاد من قوة حرب موسكو واجتذبت احتجاجات من واشنطن، وتجاوز زعيم البلاد مكالمة من الرئيس بايدن بينما تحشد الولايات المتحدة الدعم لأوكرانيا".

من جهته علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله على تقرير الصحيفة قائلا بتغريدة: " صحيفة وول ستريت جورنال تصف رئيس الإمارات بالقائد الأكثر تأثيراً ونفوذا في الشرق الأوسط. هذه الصحيفة واسعة الانتشار في امريكا ب 3.5 مليون مشترك للنسخة الورقية و2.9 مليون مشترك لموقعها الالكتروني وما تقوله يؤكد ان قيادة الأمة خليجية حتى اشعار آخر.."