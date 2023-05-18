منهم عرب.. الرئاسة التركية: زعماء هنأوا أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت الرئاسة التركية، الأربعاء، تلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية من عدد من القادة والزعماء للتهنئة بـ"نجاح" عملية الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الجاري.

جاء ذلك في تغريدة للرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، جاء فيها: "تلقى رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، وقدم الزعماء التهاني إلى الرئيس أردوغان على نجاح العملية الانتخابية".

وأضافت الرئاسة التركية في تغريدتها: "وخلال الاتصالات أعرب الزعماء عن تمنياتهم بالنجاح للرئيس أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات، آملين أن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي".

ويذكر أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التركية ستجري في الـ28 من مايو/ أيار الجاري، حيث لم يصل الرئيس التركي ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو إلى نسبة الـ50 بالمئة في الجولة الأولى.