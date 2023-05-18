دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الفنان المصري، محمد صبحي، على جدل مقطع فيديو تم تداوله له واعتبره البعض "مسيئا لمصر وقيادتها"، الخميس، وذلك بعد أن تضمن مطالبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن يسمح لمن "هو أحسن منه" على حد تعبيره، بالترشح للانتخابات.

وقال محمد صبحي: "هذا رد على كارهي مصر الوطن ورسالة لكل من أساء لي واقتطع جزءا من كلامي في بث مباشر: أنا لا أخشى شيئا، ولكن كان كلاما معكوسا لمجرد تشويه صورة مصر وقيادتها عبر اتهامي بأنني أسيء سواء لمصر أو لقيادة مصر".

وأردف صبحي قائلا: "الكلام في الفيديو الذي سيُعرض الآن هو الكلام الذي قيل، وهو ما أخذه الأساتذة العباقرة من أجل اقتطاع منه ما يُسيء لمصر".

وتابع الممثل المصري قائلا: "لا... نحن متمسكون برئيسنا وبالحكومة ونطالب بتعديلات وبإصلاح في أمور كثيرة لكن متمسكين بإرادتنا لا بإرادة من يلوثون سمعة مصر في الخارج".

وظهر صبحي في المقطع الذي عرضه وهو يقول: "نحن نقدر القيادة المصرية... أنقذت مصر في لحظة فارقة ومن أنقذها هي القوات المسلحة والشرطة، أنقذت مصر من الضياع ومن أن تكون مثل ليبيا واليمن وسوريا... نعترف بهذا ولكن سمحنا بوقت كاف للملمة الأمور لكن لن يدوم ولن يُصبح خطا سياسيا إلى الأبد".

وأردف الممثل المصري: "لو كان هناك مؤتمر وطني فنحن نريد الحديث في أمور كثيرة، نحن نحب الرئيس ونحب الحكومة، فلو كانت أي حكومة أخرى، كنا سنمتعض منها أيضا".

وتابع صبحي: "نحن نحب الحكومة والقيادة وكل المخلصين لهذا البلد ومن يريد أن يُعبر عن حبه بهذه الطريقة فنحن نختلف مع الأولويات وفي الخطوات التنفيذية، ومع ذلك نحن متمسكون بالرئيس".

وأضاف الممثل المصري قائلا: "أريد أن اقول للرئيس: تأكد من حب الناس لك وإذا كنت متأكدا من ذلك أرجوك اسمح لمن هو أحسن منك بالتقدم للانتخابات".

وانتشر هذا الجزء من كلام صبحي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض بـ"عدم اعتقاله" في مصر بعد المقطع الذي قال صبحي إنه مجتزأ.