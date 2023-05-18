دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إحباط ترويج 55 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم 11 نيجيريا.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، في بيان: "تم إحباط ترويج 55.2 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم 11 مروجا: مخالفان لنظام أمن الحدود و4 مقيمين و5 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية".

وأضاف: "جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أكد، الثلاثاء، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات "تحقق نتائج ملموسة"، وأضاف أن "الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال".