الرئاسة السورية تكشف ما إذا كان بشار الأسد سيشارك في "قمة جدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى مدينة جدة السعودية الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما، للمشاركة في القمة العربية، وفق ما ذكرته الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة عبر صفحتها على موقع تويتر: "يتوجه الرئيس بشار الأسد اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوة رسمية للأسد أوصلها سفير السعودية لدى للأردن، للمشاركة في القمة العربية، في 10 مايو/أيار الجاري.

واتفقت معظم الدول الأعضاء في الجامعة العربية على وقف تجميد مقعد سوريا في الجامعة، على أن تشارك في القمة المرتقبة بجدة في 19 مايو/أيار.

وشارك وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية والذي عُقد في جدة الأربعاء.