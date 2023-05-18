دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل في الرياض قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، الذي يزور المملكة حاليا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الرويلي بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن مستشار رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون ضباط الصف رئيس الرقباء أحمد المطيري، استقبل رئيس رقباء القيادة المركزية الأمريكية ديريك والتر، وبحثا خلال اللقاء "التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير ضباط الصف والجنود".