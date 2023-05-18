دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إلقاء القبض على موظفين بالمحكمة العامة في محافظة جدة، الخميس، نظرا لتلقيهما رشوة من أحد المواطنين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس.

وألقت الهيئة القبض على "أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة" و "علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الهيئة إلى أن الموظف الأول تلقى مبلغ 250 ألف ريال سعودي (حوالي 66 ألف دولار أمريكي) من أصل 500 ألف ريال سعودي كـ"رشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغا وقدره (7,317,000) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال".

وقالت الهيئة إن الاتفاق شمل أن يتسلم الموظف الثاني نصيبه من الدفعة الأولى، والبالغ 125 ألف ريال سعودي مقابل دوره في القضية المذكورة.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو بعنوان "بالجرم المشهود.. القبض على موظفين في محكمة جدة استلما رشوة مالية".

ولم يتضح ما إذا كان الفيديو الذي نشرته القناة السعودية عن الشخصين اللذين ألقت هيئة مكافحة الفساد القبض عليهما.