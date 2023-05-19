النفيسي يثير تفاعلا بدعاء لنصر أردوغان "من الكويت صحراء النفط والتيه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له "تضرع" فيها لفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة.

وقال النفيسي في تغريدته: "من الكويت صحراء النفط والتيه أرفع أكف الضراعة: اللهم أنصر رجب طيب وحزبه"، والتي نالت أكثر من 2.6 مليون مشاهدة منذ نشرها، الأربعاء.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، إذ حصل أردوغان على 49.51 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.92 بالمائة، وسنان أوغان 5.17 بالمائة ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44 بالمائة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

من جهته عبّر أردوغان في تصريحات نقلتها الأناضول، الخميس، عن ثقته بأن الشعب التركي سيعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة حيث قال: "بإذن الله، كلنا ثقة بأن شعبنا سيوكل إليّ الرئاسة مرة أخرى لمدة 5 سنوات بعدد قياسي من الأصوات والنسب المئوية في الجولة الثانية".