بعد اختتام أعمال القمة العربية.. ولي العهد السعودي يلتقي الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد، بعد اختتام أعمال القمة العربية بدورتها الـ32، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرئيس بشار الأسد"، حسب قوله.

وأردفت الرئاسة السورية في بيانها بالقول: "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية".

ونشرت الرئاسة صورا من اللقاء الذي ضم عددا من المسؤولين السعوديين والوفد المرافق للأسد.

وكان الرئيس السوري قد شارك بالقمة العربية للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد أن صدر قرار تعليق تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية.

ورحب ولي العهد السعودي بالرئيس السوري قائلا في كلمته الافتتاحية للقمة: "ومما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية".