أكبر الرابحين والخاسرين.. حقائق وأرقام عن الأثرياء العرب خلال 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت مجلة "فوربس" مجموعة من الحقائق التي تسلط الضوء على ثروات المليارديرات العرب الرابحين والخاسرين، استنادًا إلى قائمة المليارديرات في العالم لعام 2023 من فوربس.

وفقًا للحقائق المذكورة، تراجعت ثروة تسعة من المليارديرات العرب، من إجمالي 21 مليارديراً، مقارنةً بالعام السابق. أما سبعة من المليارديرات العرب فقد استمرت ثرواتهم على نفس القيمة منذ عام 2022، وشهدوا ارتفاعًا في ثروتهم الجماعية من 52.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار في عام 2023.

لا يزال المصري ناصف ساويرس هو أغنى رجل عربي في العالم، حيث تصل ثروته الصافية إلى 7.4 مليار دولار، ولكنها انخفضت بمقدار 300 مليون دولار مقارنةً بعام 2022.

ووفقًا للحقائق، فإن عام 2023 يعتبر جيدًا لخمسة من المليارديرات العرب الذين تمكنوا من زيادة ثرواتهم، حيث شهد اثنان منهم ارتفاعًا في صافي ثروتهم بأكثر من مليار دولار، وهما حسين سجواني (+1.8 مليار دولار) ومحمد منصور (+1.1 مليار دولار).

ويعتبر الملياردير الإماراتي حسين سجواني هو الفائز الأكبر هذا العام، حيث ارتفعت ثروته الشخصية بنسبة 66.7٪ مقارنةً بعام 2022.

ومن بين الخاسرين البارزين في هذا العام، يتصدر كل من الجزائري أسعد ربراب وعائلته والمغربي عزيز أخنوش وعائلته، حيث انخفض صافي ثروتهما بمقدار 500 مليون دولار لكل منهما مقارنة بعام 2022.

وفي المنطقة، تمتلك مصر ولبنان أكبر عدد من المليارديرات بستة مليارديرات لكل منهما، ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين الستة مجتمعة 19.1 مليار دولار، بينما يبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة 11.8 مليار دولار.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بالأثرياء العرب بحسن تصنيف فوربس لعام 2023.