أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، على ضرورة عدم التردد في الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الدول العربية، من أجل خدمة مصالح شعوبها.

وأكد الملك عبد الله، في كلمة ألقاها في الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية في قمة جدة، أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل".

وفي حديثه في القمة التي حضرها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، دعا العاهل الأردني إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية.

ورحب ملك الأردن بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة"، وأعرب عن أمله بأن "تٌسهم في جهود إنهاء الأزمة".

وتابع العاهل الأردني قائلا: "نؤكد هنا على أهمية تعزيز المسار السياسي الذي انطلق من اجتماع عمان، وبُني على المبادرة الأردنية والجهود السعودية والعربية لإنهاء الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، لكي يعود اللاجئون إلى وطنهم".

وأعرب ملك الأردن عن دعمه للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لاستعادة دور العراق ومكانته في المنطقة العربية، مع تعزيز استقراره وازدهاره وسيادته.