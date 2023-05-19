دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول لقاء بينهما، صافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد أثناء استقباله قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بدورتها الـ32 المقامة في مدينة جدة السعودية.

وتصافح الطرفان في أول لقاء بينهما أثناء الاستقبال والتقطا صورة تذكارية قبل أن يتوجه الأسد إلى القاعة التي تستضيف القمة العربية.

من جانبه، رحب ولي العهد السعودي بالأسد في كلمته الافتتاحية بعد تسلمه رئاسة القمة من رئيس وزراء الجزائر قائلا: "ومما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية".

وأردف الأمير محمد بن سلمان بالقول: "ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي وما يُحقق الخير لشعبها وما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا".

ويشارك الأسد للمرة الأولى في القمة العربية منذ عام 2011، حين تم تجميد مقعد سوريا في الجامعة بسبب قمع الحكومة السورية للاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد آنذاك.

ووصل الرئيس السوري إلى مدينة جدة مساء الخميس، وكان باستقباله نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.