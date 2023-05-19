إيران تعدم 3 رجال بعد الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد

(CNN)-- قالت صحيفة ميزان نيوز القضائية، الجمعة، إن إيران أعدمت 3 رجال على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وذكرت ميزان أن كلا من ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي أعدموا في أصفهان، بعد اتهامهم بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط أمن في أصفهان في نوفمبر/ ترين الثاني 2022 خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت، الخميس، إيران إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرجال الثلاثة، إذ قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن "إعدام هؤلاء الرجال، بعد محاكمات اُعتبرت على نطاق واسع أنها صورية، سيكون إهانة لحقوق الإنسان والكرامة في إيران وفي كل مكان".

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة "تنسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا" لإدانة عمليات الإعدام وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.