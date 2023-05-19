الجيش الأمريكي يحقق بعد ضربة "ربما أدت" إلى مقتل مدني بسوريا

(CNN)-- تحقق القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بإمكانية تسبب هجوم في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، بمقتل مدني، وفقًا لبيان صادر عن القيادة.

واستهدفت الضربة، التي نُفِّذت في الـ3 من مايو/ ايار بشمال غرب سوريا، قياديًا بارزًا في القاعدة، بحسب ما قالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة أعلنت فيها العملية في ذلك اليوم.

وأضافت القيادة المقاتلة المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة، إنها ستقدم المزيد من المعلومات "مع توفر تفاصيل العمليات".

وتفاخر مسؤولو القيادة المركزية الأمريكية بنجاح العملية، واثقين من أن الضربة قد أنجزت مهمتها، رغم صعوبة تحديد هدف الضربة بشكل قاطع، نظرًا لعدم وجود عسكري للولايات المتحدة في شمال غرب سوريا، وهي منطقة لا تزال تتعافى من الحرب وآثار الزلزال المدمر.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أول من نشر تقرير عن التحقيق الذي تجريه القيادة المركزية الأمريكية في هذا الشأن.