زيلينسكي يبدأ زيارته الأولى للسعودية.. وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غرد الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، من المملكة العربية السعودية حيث سافر لحضور مؤتمر القمة العربية بدورته الـ32.

وقال زيلينسكي في تغريدته: "بداية زيارتي الأولى على الإطلاق للمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.. السجناء السياسيون في القرم والأراضي المحتلة مؤقتًا، عودة شعبنا، صيغة السلام، التعاون في مجال الطاقة.. تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد".

وكان مسؤولان دبلوماسيان قد كشفا لشبكة CNN، في وقت سابق، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني سيحضر فعاليات القمة العربية.

ويشار إلى أن حضور زيلينسكي يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الغزو الروسي لبلاده منذ أكثر من عام مع ترقب لعملية مضادة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية يتم التحضير لها وفقا لزيلينسكي.