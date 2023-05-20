من كان بوداع بشار الأسد عند مغادرة السعودية عقب حضور القمة العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس السوري، بشار الأسد مدينة جدة السعودية التي استضافت مؤتمر القمة العربية بدورته الـ32.

وتساءل نشطاء عن الشخص الذي كان في وداع الرئيس السوري، ليرد عليه نشطاء بأنه الوزير السعودي، سلمان بن هزاع المطيري.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد ذكرت في تقرير أن الرئيس الأسد "غادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وفي وداعه رئيس بعثة الشرف الوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري".

ويذكر أن الرئيس السوري قد شارك بالقمة العربية بدورتها الـ32 في جدة، للمرة الأولى منذ تجميد الجامعة العربية لعضوية سوريا العام 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد.