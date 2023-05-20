دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله بالقاعة التي شهدت جلسة القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة السعودية، الجمعة.

وأبرز نشطاء "فطنة" ولي العهد الأردني عندما دعي للمشاركة بالصورة التذكارية للملك عبدالله وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ملقين الضوء على أنه ذهب إلى جانب والده وليس إلى الجانب الآخر للأمير محمد بن سلمان.

وأبرز نشطاء آخرون ما وصفوه بـ"كسر للبروتوكول" باعتبار أن الصورة التذكارية تكون فقط لولي العهد السعودي الذي يرأس وفد المملكة المضيفة مع قادة وزعماء ورؤوس الوفود المشاركة فقط.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها قمة جدة، على أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".