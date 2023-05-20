دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين، خليل الدليمي، حقيقة اعتماد الرئيس العراقي الأسبق على من يشبهونه في الملامح الجسدية إبان الغزو الأمريكي للعراق.

وقال الدليمي، في لقاء مع برنامج "الذاكرة السياسية"، المُذاع عبر قناة "العربية": "لما كان الرئيس في الحكم، كان يتم التداول في الأوساط العراقية وجود أكثر من شبيه، يوم التقينا أنا وياه (بعد) دخول الأمريكان (العراق)، تبادر إلى ذهني لما شفت وضعه نتيجة ظروف الاعتقال، من تعذيب نفسي وجسدي في المعتقل، أن الرئيس قد يكون شبيه، لكنني تعاملت وكأنه الرئيس".

وأضاف محامي الرئيس العراقي السابق أنه لاحقا "تيقنت أنه هو بعدما شرح لي أحداثًا أنا أعرفها سابقا، لا يمكن أن يكون شبيهًا، لا يمكن أن يكون مطابق ولا بدرجة 40%"، لافتا أن البعض كان يستند إلى شامة وجهه لتمييزه.

وأشار الدليمي إلى أنه كان ينقل "كلمات سر" ورسائل من الرئيس العراقي الأسبق خلال وجوده قيد الاعتقال، إلى معارفه.

وقال الدليمي إنه كان هناك ما يسمى بـ"برنامج الشبيه"، موضحًا: "نصحه أحد المسؤولين في الدولة أنه راح ندعي أنه لك مجموعة أشباه"، وذلك لتوفير "تمويه" و"حماية" أمنية لصدام حسين من استهداف إيران.

وأكد أنه لم يتم استخدام ذلك بشكل عملي، لكنها "كانت دعاية فقط، ولم يكن له شبيه"، قائلا إنه عندما ناقشه في هذا الأمر خلال فترة اعتقاله "كان يستهزىء بهذا الموضوع"، من حيث وجود أشباه له.