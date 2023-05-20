أول تعليق من زيلينسكي بعد القمة العربية ولقاء محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الاوكراني، فولودومير زيلينسكي مقطع فيديو يلخص زيارته للمملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لزيلينسكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "يوم قوي آخر لأوكرانيا.. قمة الجامعة العربية.. اجتماعات ثنائية - السعودية، الكويت، الإمارات، عُمان، العراق.. الأمن. تحرير شعبنا من الاسر. صيغة السلام. زعيم شعب التتار في القرم مصطفى دجيميليف كان معنا.."

وأضاف الرئيس الأوكراني في تغريدته: "ممتن لولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.. شاكرين لكل من يدعم! نحن نتحرك".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد أوضح، الجمعة، أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة العربية في جدة، كان من باب "سماع وجهات نظر جميع الأطراف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.