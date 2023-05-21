"بأول زيارة له منذ توليه السلطة".. سلطان عُمان يتوجه إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتوجه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

ونشر الوكالة صورا مع مراسم وداع السلطان قائلة بتقريرها أن سلطان عُمان سيتوجه إلى مصر "في زيارة رسميّة تستغرق يومين يلتقي خلالها بأخيهِ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهورية مصر العربية".

وأضافت الوكالة: "تأتي هذه الزيارةُ تلبيةً للدّعوة الكريمة التي تلقّاها جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى من أخيه فخامة الرئيس المصري، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية".

من جهتها ذكرت بوابة الأهرام المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي "سيستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، في قصر الاتحادية، وذلك في أول زيارة له لمصر، منذ توليه السلطة عام 2020، وتستمر لمدة يومين، لبحث دفع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي في ظل العلاقات التاريخية والقوية الممتدة بين البلدين".

وأشارت الأهرام أن "من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق، لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".