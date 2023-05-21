فيديو مقعد قطر خلال كلمة بشار الأسد ومن كان يجلس فيه؟.. شيخة قطرية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني هوية الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو متداولة داخل قاعة القمة العربية في جدة بالسعودية، الجمعة، خلال كلمة الرئيس السوري، بشار الأسد.

جاء ذلك في تغريدة للشيخة القطرية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: " كذب الذباب الإلكتروني بالأمس بأن سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أكمل الجلسة عندما ألقى بشار الأسد كلمته، ولم يغادر، وهذا تضليل للرأي العام، حيث غادر سموه وأكمل الجلسة سعادة سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، صاحب المقولة الشهيرة في اجتماع الجامعة العربية 2017 ’منت بقدها‘.."

وفي سياق متصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة دخول القادة والزعماء ورؤساء الوفود إلى قاعة القمة العربية ملقين الضوء على تحركات أمير قطر وأنه "لم يصافح" الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد "صافح أمير قطر" على هامش مشاركتهما في القمة العربية، بينما لم يصدر أي تصريح بذلك من الجانب القطري عن ذلك، ولم يتسن لـ CNN التأكد بشكل مستقل مما ذكرته "سانا".