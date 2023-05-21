دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، السبت، قبل أيام من زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

تضمن مقطع الفيديو أغنية ولقطات أرشيفية تجمع الملك عبد الله ووالده الراحل الملك الحسين بن طلال، إضافة إلى ولي العهد، وذلك على فترات زمنية مختلفة.

وكتبت الملكة رانيا، تعليقا على الفيديو: "الله يخليكم لبعض ويخليلنا ياكم". وأدى الأغنية فريق "جماعة خير" الموسيقية، التي شكرتها الملكة.

كان الديوان الملكي قد أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو/ حزيران 2023. ومن المقرر عقد القران في قصر زهران، فيما سيتم إقامة حفل استقبال لضيوف حفل الزفاف في قصر الحسينية.