دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنطلق ريانة برناوي وزميلها علي القرني، أول رائدي فضاء سعوديين، إلى المحطة الدولية على متن مركبة "دراغون كرو" لشركة سبيس إكس بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين.

البعثة التي تحمل اسم AX-2 ستدخل التاريخ، حيث ستصبح باحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء.

وقالت برناوي، في تصريحات لقناة "العربية" قبيل الإطلاق، إنه كان "يومًا استثنائيًا" عندما تلقت خبر اختيارها لتكون أول رائدة فضاء سعودية وعربية تتوجه للفضاء.

وأعربت ريانة عن استعدادها وزميلها علي القرني "لوضع بصمة السعودية في مجال الفضاء".

وقالت برناوي للصحفيين الأسبوع الماضي: "يشرفني ويسعدني أن أمثل كل أحلام وآمال كل الناس في السعودية وجميع النساء في الوطن".

من جانبه، أكد القرني، في حديثه لـ"العربية"، أنهما أكملا جميع التدريبات على المهام التشغيلية وكيفية التعايش داخل محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك التدريب على محاكاة الانطلاق والعودة والأبحاث في الفضاء.

سيقضي طاقم AX-2 حوالي 8 أيام في المحطة الفضائية. خلال ذلك الوقت، سيعملون على مجموعة مؤلفة من أكثر من 20 بحثًا ومشروعًا علميًا، بما في ذلك الخلايا الجذعية والأبحاث الطبية الحيوية الأخرى.

يشار إلى أن ريانة برناوي باحثة في مجال الخلايا الجذعية، حيث درست علم الهندسة الوراثية والأنسجة، وتخرجت في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا.

في حين درس علي القرني علوم الطيران في كلية الملك فيصل الجوية، ويعمل مقاتلاً برتبة نقيب طيار على طائرات إف - 15 في سلاح الجو الملكي السعودي.

ويوم السبت، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين.

سيبدأ البث المباشر للإطلاق في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، فيما من المقرر أن يتم الإطلاق بعد منتصف الليل، وفقا للهيئة السعودية للفضاء.

ستكون برناوي والقرني ثاني وثالث سعودي يسافر إلى الفضاء. الأول كان الأمير سلطان بن سلمان، الذي أمضى حوالي أسبوع في مهمة على متن مكوك فضائي لوكالة ناسا في عام 1985.

من المتوقع أن تلتحم كبسولة دراغون كرو، التي تتمتع بالتحكم الذاتي بالكامل، بالمحطة الفضائية في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع انضمام ركابها إلى 7 رواد فضاء على متن المختبر المداري بالفعل.

وعلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على مهمة رائدي الفضاء السعوديين، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء".

يتواجد النيادي حاليًا في محطة الفضاء الدولية، ضمن مهمة دولية مدتها 6 أشهر، انطلقت في 2 مارس/ آذار الماضي.

سيقود طاقم AX-2 رائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، 63 عامًا، وهي الآن موظفة في شركة أكسيوم، مُنظمة الرحلة، التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

من خلال هذه المهمة، ستصبح ويتسون أول امرأة تقود رحلة فضائية خاصة.

ستعود ويتسون إلى المحطة الفضائية للمرة الأولى منذ عام 2017. خبرتها الواسعة في المحطة جعلتها صاحبة الرقم القياسي في الولايات المتحدة لأكبر عدد من الأيام التي سجلت فيها في الفضاء.

كما ستضم الرحلة على متنها جون شوفنر، الأمريكي الذي جمع ثروته في مجال الاتصالات الدولية وأسس شركة Dura-Line Corp.