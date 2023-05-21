وزير خارجية السعودية لطرفي الصراع: الدم السوداني غالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن عبدالرحمن، على أن "الدم السوداني غالي" وذلك في تصريحات إعلامية مع ممثلي طرفي الصراع في السودان عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.

وقال الأمير في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية السعودية، على صفحتها بتويتر: "ولا يخفى عليكم حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان ونسأل الله إن شاء الله أن يرفع هذه الغمة عن السودان وعن أهلها إن شاء الله.."

وتابع قائلا: "الحقيقة شاكرين على موقفكم هذا اليوم وعلى تعاونكم في الوصول إلى هذا الاتفاق وأهل السودان منتظرين هذا وهذا إن شاء الله فيه خير كثير وتعرفون أن الدم هذا غالي الدم السوداني غالي وأنتم تغلون أكثر من أي أحد وإن شاء الله هذا الاتفاق سيكون بصيص أمل لأهل السودان وبالذات أهل الخرطوم.."

ويذكر أن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قد أعلنت، السبت، أن عدد القتلى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل/ نيسان الماضي ارتفع إلى 850 على الأقل، مضيفة أن عدد الجرحى وصل إلى 3394 على الأقل، في حين أن 60 مستشفى "من أصل 89 مستشفى متاخم لمناطق الاشتباكات في أنحاء البلاد" خارج الخدمة.