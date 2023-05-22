مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حريق منزل في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء اندلاع حريق في منزل، الإثنين.

في بيان، قالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إنها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل في منطقة مُعزز، حيث توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والإسعاف.

وأضاف البيان: "أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة".

وأعربت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الهيئة إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.