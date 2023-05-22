تفاعل على فيديو رد فعل "الوفد السعودي" بعد نجاح إطلاق صاروخ "فالكون 9"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو يُظهر رد فعل الوفد السعودي بعد نجاح إطلاق المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي (أول رائدة فضاء سعودية) وعلي القرني، نحو محطة الفضاء الدولية، الإثنين.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر رد فعل الوفد السعودي الذي كان يتابع عملية الإطلاق من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، على رأس الوفد الذي واكب عملية إطلاق الصاروخ "فالكون 9".

وتداول عدد من المغردين المقطع بشكل واسع على موقع تويتر، في حين وجهت الأميرة ريما بنت بندر التهنئة للقيادة السعودية بنجاح إطلاق المهمة.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على الفيديو: