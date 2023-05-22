دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، علي أكبر أحمديان، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي شمخاني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين.

وتولى أحمديان رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني سابقا، وفق ما ذكرته الوكالة الإيرانية.

وكان شمخاني قد شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران لمدة 10 سنوات، وفق ما ذكرته (إرنا).

وثمن رئيسي جهود شمخاني خلال فترة عمله في هذا المنصب، حسبما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وكان شمخاني على رأس الوفد الذي فاوض الحكومة السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية، إذ أجرى مفاوضات في العاصمة الصينية بكين في 6 و10 مارس/أذار الماضي، مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، أسفرت عن اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من انقطاعها.