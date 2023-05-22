دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية إعدام ثلاثة سعوديين، الاثنين، أدانتهم محكمة في اتهامات بـ"الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة"، والتدرب على الأسلحة والقنابل في معسكراته، حسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.

وقال بيان الداخلية السعودية إنه جرى تنفيذ حكم إعدام "حسن بن عيسى آل مهنا، وحيدر بن حسن مويس ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس"، بعد أن قضت المحكمة الجزائية المختصة بـ"قتلهم تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المختصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين".

وأشار البيان إلى أن السعوديين الثلاثة التحقوا بمعسكر خارج المملكة لصالح أحد التنظيمات الإرهابية، و"تدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته، وقيام حسن وحيدر بالتدرب على كيفية تشريك القنابل وإبطالها".

وذكر البيان أن حسن وحيدر اشتركا "في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنيًا خارج المملكة، وقيامهما بالاشتراك في تهريب عدد منهم، وعدم إبلاغهما عمن شاركهما في ذلك ومن دعمهما ونسق لهما، وعدم الإبلاغ عما طُلب منهما من تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى المملكة، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".

إلى جانب قيام "محمد" "باستلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر يمكن خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنيًا خارج المملكة، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له"، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية.

في عام 2022، أعدمت السلطات السعودية 196 شخصًا، منهم 81 شخصًا تم إعدامهم في يوم واحد، حسب إحصاءات لمنظمة العفو الدولية.