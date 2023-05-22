دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التحمت كبسولة "كرو دراغون "، التابعة لشركة سبيس إكس، بمحطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمة مدتها حوالي 8 أيام.

باتت باحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي أول امرأة سعودية وعربية تسافر إلى الفضاء، رفقة زميلها علي القرني، طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقها معًا في وقت مبكر من صباح الاثنين.

في أول رسالة من الفضاء، قالت ريانة برناوي: "السلام عليكم من الفضاء.. شرف مرة كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، أبدا الشكر لقيادتنا ولصاحب الرؤية ولي عهدنا (الأمير) محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة".

وأضافت: "نحن الآن (نعيش) في عصر التمكين والازدهار، ونحن الآن وصلنا عنان السماء".

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء مقطع فيديو للحظة التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت 16 ساعة.

انطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة، بقيادة رائدة الفضاء الأمريكية السابقة في وكالة ناسا، بيجي ويتسون، 63 عامًا، وهي الآن موظفة في شركة أكسيوم، مُنظمة الرحلة.

وأصبحت ويتسون أول امرأة تقود رحلة خاصة إلى الفضاء.

ستلتقي ريانة برناوي وعلي القرني رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في محطة الفضاء الدولية، حيث يشارك في ضمن مهمة دولية مدتها 6 أشهر، بدأت في 2 مارس/ آذار الماضي.

كان الأمير سلطان بن سلمان أول سعودي يصعد إلى الفضاء، وأمضى حوالي أسبوع في مهمة على متن مكوك فضائي لوكالة ناسا في عام 1985.