دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الإثنين، أنه يتطلع قدما لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، مشيرا إلى أنهما أمام "برنامج علمي مميز".

وقال النيادي في مقطع فيديو نشره من محطة الفضاء الدولية عبر صفحته على موقع تويتر: "من الأشياء الجميلة التي ننتظرها كرواد فضاء على محطة الفضاء الدولية هي وصول طاقم جديد إلى المحطة".

وتابع رائد الفضاء الإماراتي قائلا: "قريبا جدا سيصل طاقم "أكسيوم 2" الذي يحمل الكوماندر بيغي وتسون والطيار جون شوفنر وزملاءنا وأصدقاءنا رواد الفضاء من المملكة العربية السعودية علي القرني ورائدة الفضاء ريانة برناوي".

وأردف النيادي قائلا: "أمامهما برنامج علمي مميز ونتمنى لهما التوفيق إن شاء الله وسنستقبلهم بكل حفاوة ورحابة صدر وإن شاء الله يرجعون بالسلامة بعد تحقيق الأهداف العلمية من المهمة... تابعونا في أنشطتنا عبر محطة الفضاء الدولية ونراكم على خير إن شاء الله".

وعلّق النيادي على المقطع بالقول: "متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..".

وتابع رائد الفضاء الإماراتي قائلا: "ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء... توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".