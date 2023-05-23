دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رسائل عدة إلى قواته والشعب السوداني والسعودية وأمريكا، في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته على موقع تويتر مساء الإثنين، نفى من خلالها أن تكون قواته قد استهدفت الكنائس.

وقال دقلو في كلمته: "تحية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجهودهما من أجل الشعب السوداني"، وأردف: "نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح القمة ونرحب بمخرجات القمة"، في إشارة إلى القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية في 19 مايو/أيار الجاري.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: "نؤكد أن الحرب الحالية فُرضت علينا وأن قادة النظام البائد المتطرف مع قادة الانقلاب خططوا لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي"، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان.

وتابع دقلو قائلا: "نؤكد أن قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع القوات المسلحة وأن المشكلة الأساسية مع الذين اختطفوا قرار القوات المسلحة".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع قائلا: "يريد الانقلابيون إعادة تجربة الـ30 سنة الماضية ونحن ندين قصف المدنيين والمستشفيات والمصانع وبقية البنية التحتية بالطائرات والمدافع الثقيلة ونترحم على الأرواح البريئة التي فقدناها".

وقال دقلو: "لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم بحق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي".

وتابع قائد قوات الدعم السريع: "هناك احترام لجميع الأديان السماوية وندين التعدي على الكنائس من قبل الانقلابيين ومحاولة تلفيق التهمة لقواتنا الباسلة، نحترم حرية الإعلام وندعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والشفافية في نقل المعلومات".

ووجّه دقلو رسالة لقوات الدعم السريع قال فيها: "إما النصر أو الشهادة"، حسب قوله.