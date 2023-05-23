خالد بن سلمان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي اليمني.. ويوضح ما دار في اللقاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى "حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء".

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر: "التقيت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ونقلت لهم تحيات قيادة المملكة وتقديرها لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف: "أكدت استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني الشقيق، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العليمي استقبل، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، الأمير خالد بن سلمان، الذي هنا رئيسِ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس "جهود المملكة ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا، تحت إشراف الأمم المتحدة".