الإمارات تُسلم نتنياهو دعوة رسمية لحضور مؤتمر "COP28" في دبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت الإمارات العربية المتحدة دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP 28) في دبي.

وسلم سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، دعوة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لنتنياهو من أجل المشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما ذكره المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية، الاثنين، وقد تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوة أيضا.

ولم يجر نتنياهو زيارة رسمية إلى الإمارات بعد، رغم قيادته لعملية تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية عام 2020، في حين زار هرتسوغ الإمارات مرات عدة على مدار العامين الماضيين، وزار أيضا خصما نتنياهو، نفتالي بينيت ويائير لابيد، الإمارات.

وفي عام 2021، غضبت الإمارات من نتنياهو بسبب الزج باسم الشيخ محمد بن زايد خلال الدعاية لحملته الانتخابية، وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن التخطيط لزيارة نتنياهو إلى الإمارات لم يسفر عن شيء آنذاك.

ومنذ عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول، كانت الإمارات العربية المتحدة صريحة في إدانة أفعال وزراء حكومته، بما في ذلك الزيارات المثيرة للجدل التي قام بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الموقع المقدس في القدس الذي يسميه المسلمون مجمع المسجد الأقصى، ويُطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل.