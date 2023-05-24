السعودية وأمريكا توضحان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت السعودية وأمريكا، في بيان مشترك، الثلاثاء، التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" في مدينة جدة السعودية.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "الشعب السوداني بعد مضي 5 أسابيع على الصراع المستمر، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكنا في ظل وقف إطلاق النار المؤقت".

وأضاف البيان أن "السعودية والولايات المتحدة لاحظتا خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدة عن ذي قبل، إلا أن (السعودية وأمريكا) أبلغتا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة".

وتابع البيان المشترك: "انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق اليوم في جدة في نقاشات بناءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين".

وجددت السعودية والولايات المتحدة، وفقا للبيان "التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".