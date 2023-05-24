أمام أمير قطر.. تصريح لوزير الطاقة السعودي من الدوحة يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي.

ونشر الكاتب القطري، عبدالله العذبة مقطع فيديو لتصريحات الوزير السعودي، على صفحته بتويتر باقتباس ورد فيه:"الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يشيد بإنجاز كأس العالم قطر 2022: نحن ممتنون لحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في منتدى قطر الاقتصادي، ولا أعتبر نفسي ضيفا بل أنا جزء من هذه العائلة وأنا هنا؛ لأتنافس مع السعوديين الذين أظهروا الحب والفرح بالمونديال قبلي".

وقال الوزير السعودي في مقطع الفيديو المتداول: "في البداية أنا ممتن لحضور صاحب السمو الشيخ تميم كان هذا شرفا أن أكون هنا رغم أنني لا أقول إنني ضيف أنا جزء من هذه الدولة وجزء من العائلة وأنوي التنافس مع السعوديين رجال ونساء ممن أتوا إلى كأس العالم وأحضروا الفرح والشغف وعرضوا أن الفرح والشغف والحب لهذه الدولة ولشعبها".

وتابع الوزير قائلا: "ولهذا السبب أنا هنا وباقي الأمور تفاصيل".

ويذكر أن رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني قد قال إن إنشاء المنتدى "جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين؛ من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وأن المنتدى تمكن في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح قبلة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية وقد ساعد على ذلك اختيار باقة من المتحدثين المرموقين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية بتقرير سابق.