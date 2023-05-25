دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يقترب موعد زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو 2023، وتم تحديد قصر زهران الذي بني عام 1957 كمكان لعقد القران.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد هو من مواليد العاصمة، عمّان، في 19 من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلادية، وهو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان و الأميرة سلمى.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

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