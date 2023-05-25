كواليس الانتخابات التركية وأين يقف أردوغان قبيل جولة الإعادة

تقرير من إعداد تمارا قبلاوي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- بعد زلزال تركيا الكارثي كان من الممكن أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة لأردوغان.. بدلا من ذلك فإنه يستعد للفوز.

كان صعود الزعيم التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة إيذانا بالآثار السياسية المثيرة للجدل لزلزال إزميت عام 1999. لذلك توقع العديد من المراقبين عندما تسبب الزلزال المدمر الآخر في تدمير مساحات شاسعة من جنوب شرق تركيا في وقت سابق من هذا العام، أن تنتهي فترة حكم الرئيس التي استمرت عقدين.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن أردوغان قد تحدى الصعاب.

كانت الجولة الأولى من التصويت الرئاسي والبرلماني في تركيا في 14 مايو قد جعلته المرشح الأوفر حظًا في السباق الذي توقع منظمو الاستطلاعات أنه قد يطيح به.

فاز بفارق خمس نقاط تقريبًا عن منافسه الرئيسي، زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، وبأقل من نصف نقطة مئوية عن عتبة الـ 50٪ المطلوبة للفوز. فازت كتلته البرلمانية بأغلبية مريحة في المجلس التشريعي.

أيد المرشح الرئاسي صاحب المركز الثالث سنان أوغان أردوغان علنًا هذا الأسبوع، مما زاد من فرصه في مواجهة كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة يوم الأحد.

قال أردوغان لبيكي أندرسون من CNN في مقابلة حصرية الأسبوع الماضي: "الناس يصنعون الملوك، وعندما يقرر الشعب، أعتقد أنهم سيقفون إلى جانب أولئك الذين خدموا الأمة التركية بنجاح على مدار الـ 21 عامًا الماضية."

حاول الرئيس تلميع أوراقه خلال تلك المقابلة، متجنبًا الأزمة المالية التي استمرت لسنوات في البلاد وأوجه قصور حكومته في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الكارثي في فبراير.

لقد تخطى كليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا باعتباره سياسيًا غير محترف. كان الخصمان قد صاغا حملتهما على أنها مجموعة من التناقضات. بينما كان أردوغان يهدف إلى إبراز براعته السياسية، وكان يروّج مرارًا وتكرارًا للصناعة الدفاعية المتنامية في تركيا، قدم كليتشدار أوغلو نفسه على أنه التكنوقراط المثالي: المتحدث بلباقة، الرصين والتصالحي.

تعمل 6 مجموعات معارضة يمينية ويسارية خلف كليتشدار أوغلو في محاولة غير مسبوقة لإزاحة الرئيس الحالي. كانوا يأملون في استغلال السخط العام بشأن الاقتصاد المتعثر وعواقب الزلزال. من ناحية أخرى، ركز أردوغان على إعادة تنشيط معاقله المحافظة.

اختتم الرجال حملاتهم الانتخابية بتباه شعبي مماثل. صلى أردوغان في آيا صوفيا، مسجد إسطنبول والكنيسة السابقة التي حولتها الحكومة التركية عام 1934 إلى متحف احترامًا لتاريخها البيزنطي والعثماني. وكان أردوغان قد ألغى هذا القرار بشكل مثير للجدل في العام 2020، ضمن أحد التحركات الشعبية العديدة التي تخللت حياته المهنية.

تعميق الاستقطاب

في غضون ذلك، احتفل كليتشدار أوغلو بوضع الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الذي قاد علمنة البلاد. تبدو هذه المشاهد وكأنها تعكس الاستقطاب المتزايد في تركيا.

يشكل الحماس الديني جزءًا كبيرًا من الدعم لأردوغان، والذي يبدو أنه بالكاد تأثر بالاقتصاد المتعثر أو استجابة الحكومة المبكرة للزلزال، مما أدى إلى تفاقم المأساة التي أودت بحياة أكثر من 50000 شخص في تركيا وسوريا المجاورة.

كانت تلك المشاعر الدينية منتشرة على نطاق واسع خارج مقر حزب العدالة والتنمية ليلة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. قالت سيدا يافوز، وهي من مؤيدي أردوغان المتوترين بشكل واضح، "أنا خائفة، أنا قلقة من خسارته، أنا قلقة من أن يفوز شخص آخر، أنا قلقة لأننا مسلمون ونرغب في أن يكون رئيسنا شخص مسلم."

قالت امرأة أخرى، تدعى جوزدي دميرشي لجمانة كرادشة من CNN: "أنا أثق في الشعب التركي، أنا على ثقة من أنه سيفوز."

قالت دميرشي المتحمسة مشيرة إلى حجابها: "هذه هي الحرية". رفع أردوغان القيود المفروضة على الحجاب في القطاع العام في العام 2013، ووصفها بأنها نهاية "الوقت المظلم".

وتابعت: "لدي هذه الحرية بسببه (أردوغان). هم (المعارضة) لا يريدون ذلك، إنهم لا يريدون الحرية."

وقال محمد سيليك منسق التحرير في صحيفة "ديلي صباح" الموالية لأردوغان لشبكة CNN بأنه لم يتم التقاط هذا الدعم للرئيس الحالي بشكل صحيح من قبل منظمي استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام الغربية.

وقال سيليك: "أعتقد أن هناك قاعدة شعبية كبيرة دفعت عملية التصويت لأردوغان، واستطاع أن يحصل على 49.5٪ من الأصوات رغم كل التحديات. رغم حقيقة أنه كان يعمل منذ 21 عامًا، هناك هذا التعب. (لكن) لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة."

يجادل منتقدو أردوغان بأنه زاد من حشد قاعدة دعمه من خلال توجيه ادعاءات غير مدعومة إلى معسكر المعارضة. واتهم كيليتشدار أوغلو بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية الكردية وأشار مرارًا وتكرارًا إلى زعيم المعارضة -وهو عضو في الأقلية العلوية المسلمة الليبرالية- على أنه مسلم غير جيد بما فيه الكفاية.

قال سونر كاجابتاي، زميل أول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "استراتيجية المسلمين غير الصالحين والمدعومين من قبل الإرهابيين" جذبت الناخبين اليمينيين الذين كان من المفترض أن يختاروا كيليتشدار أوغلو.

مسار تنازلي

يجادل كاجابتاي بأنه ورغم عدم تردد صدى رسالة أردوغان في المدن التركية الكبرى والساحل الجنوبي الغني نسبيًا، والتي صوتت جميعها لصالح المعارضة إلى حد كبير، إلا أنها حصلت على الدعم اللازم من الأجزاء الأكثر فقرًا من البلاد، وبالتحديد في المناطق الوسطى وعلى ساحل البحر الأسود.

وقال: "هناك، تم قمع الدعم لكيليتشدار أوغلو لأن الناخبين اليمينيين الذين دعمت أحزابهم كيليتشدار أوغلو لم يختاروه."

برر النقاد بأن رسائل أردوغان قد تضخمت بفعل نفوذه الواسع على وسائل الإعلام التركية.

قالت سيرين سيلفين كوركماز، المديرة التنفيذية لمعهد اسطنبول: "لا ينبغي الاستهانة بالرئيس أردوغان لأنه يستخدم دائمًا تكتيكات سياسية بطريقة سيئة للغاية. فمن خلال استخدام موارد الدولة وقوة الإعلام، أكد أنه الوحيد في اللعبة السياسية. الساحة لم تكن عادلة."

ومع ذلك، فإن الرئيس يسير في مسار تنازلي. جولة الإعادة يوم الأحد هي أول جولة رئاسية ثانية على الإطلاق في تركيا. ففي العام 2019، خسر حزب أردوغان الحاكم المدن الرئيسية في انتخابات رئاسة البلدية، بما في ذلك مسقط رأسه اسطنبول. في 14 مايو، ذهبت غالبية أصوات اسطنبول إلى المعارضة.

وبحسب ما ورد قال أردوغان ذات مرة، "إذا فقدنا اسطنبول، فإننا نفقد تركيا"، والوضع السياسي لأكبر مدينة في البلاد هو نقطة مؤلمة شخصية في مسيرة الرئيس.

قال كاجابتاي: "إنه يتألم حقًا للاستيلاء على أصوات اسطنبول، هو يحب اسطنبول لأنها ترمز إلى القوة العثمانية وأجندة أردوغان للسلطة ... يريد أن يجعل تركيا عظيمة مرة أخرى. يريد استعادة العظمة العثمانية."

في الوقت الحالي، يبدو أن أردوغان مستعد للنجاة من التحولات السياسية والتكتونية في تركيا. كما تعهد بمضاعفة السياسات التي عززت حكمه، لكنها فاقمت المشاكل الحالية في البلاد.

وقال كاجابتاي "السؤال ليس" هل سيفوز "(يوم الأحد) ولكن ما هو نوع الفوز."

وأضاف كاجابتاي أنه إذا فاز أردوغان بأغلبية ساحقة، "فسيتم تبرئته بشأن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، والافتقار إلى سيادة القانون، ونهاية الاستقلال الاجتماعي."