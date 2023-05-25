إيران تُعلن تجربة صاروخها الباليستي "الأكثر تطورا" وتستعرض ميزاته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إيران، الخميس، أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخها الباليستي "الأكثر تطورا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن "الصاروخ الباليستي من نوع خرمشهر يسمى خيبر، وهو صاروخ متوسط ​​المدى موجه بدقة يمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كغم".

وتم الكشف عن الصاروخ الباليستي خلال حفل في مدينة خرمشهر بجوار نسخة طبق الأصل من المسجد الأقصى في القدس الشرقية، في بث مباشر على التلفزيون الرسمي.

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات فيديو غير مؤرخة يُزعم أنها تُظهر إطلاقًا ناجحًا للصاروخ ولقطات يُصيب فيها الصاروخ هدفًا "بدقة ونجاح".

وفقًا لإرنا، يتميز صاروخ "خيبر"، الذي طورته منظمة الصناعات الجوية الإيرانية ويعمل بالوقود السائل، بأن مداه يصل إلى 2000 كيلومتر ويتضمن أنظمة توجيه وتحكم متقدمة.

وبحسب قناة "Press TV"، يمتلك صاروخ "خيبر" قوة تصادم استثنائية بسرعات تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ بداخله، وأضافت القناة أن نظام التحكم المتقدم في الصاروخ يلغي الحاجة إلى الترتيب التقليدي للأجنحة الرقيقة في رأسه الحربي، مما يسمح بحمل متفجر أثقل.

وأكد وزير الدفاع محمد رضا آشتياني خلال حفل إزاحة الستار عن الصاروخ، على التزام إيران "بالدفاع عن البلاد وإنجازات الثورة الإسلامية".

وجُهز صاروخ "خرمشهر 4" بنظام مساعدة ملاحي كما أنه قادر على حمل رأس حربي ثقيل، وقال وزير الدفاع الإيراني: "إحدى السمات المميزة لهذا الصاروخ هي مراوغته للرادار وقدرته على تجاوز الدفاعات الجوية للعدو بسبب المقطع الراداري المنخفض فيه"، وفقا لما نقلته "إرنا".