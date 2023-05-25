دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، قال فيها إن حزبه هو من "يهدد إسرائيل بحرب" وليس العكس، مشيرا إلى أن "حزب الله" بات "يمتلك الأمل بالصلاة في المسجد الأقصى"، وذلك في كلمة له بمناسبة ما يُسمى بـ"عيد المقاومة والتحرير".

وقال نصرالله في تصريحات نقلتها قناة "المنار" التابعة للحزب: "اليوم لا “اسرائيل كبرى” من النيل الى الفرات ولا “اسرائيل عظمى” هذه انتهت في الـ 2006 مع لبنان و 2008 مع غزة"، على حد قوله.

وأردف الأمين لـ"حزب الله": "إسرائيل تختبئ اليوم خلف الجدران والنيران وباتت تعجز عن فرض شروطها في أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني"، وتابع: " الانقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل اليوم يقابله تماسك وثبات في محور المقاومة"، حسبما يرى.

وأضاف نصرالله موجها خطابه لنتنياهو: "لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها"، وتابع: "إذا ظن الإسرائيلي أن الحرب الكبرى ستكون مع الفلسطينيين فقط أو اللبنانيين فقط فهو مشتبه".

وأردف الأمين العام لـ"حزب الله" قائلا: "أي حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين".

وتابع نصرالله قائلا: "بتنا نمتلك الأمل بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى وبزوال كيان الاحتلال والثقة واليقين بانتصارنا"، حسب تعبيره.