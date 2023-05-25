دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الخارجية السعودية وإعلانها عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى ما كانت علية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء تغريدة للخارجية الكندية تعود للعام 2018 قالوا إنها كانت السبب وراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في حين ذهب مغردون آخرون لتداول رد وزير الخارجية السعودية (حينها)، عادل الجبير على كندا.

وفي مطلع أغسطس/ آب 2018، جمدت السعودية "كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين، واعتبرت الخارجية السعودية السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"، ودعته إلى مغادرة البلاد.

آنذاك، وقعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب دعت السفارة الكندية إلى إطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، مُعربة عن "قلقها الشديد" تجاه موجة اعتقالات جديدة.

وحينها رفضت السعودية "التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت"، واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، حسب بيان لوزارة الخارجية في ذلك الوقت.

وأثارت مطالب كندا بـ"الإفراج الفوري" عن الناشطين، استياء السعودية، التي اعتبرته "أمرًا مستهجنًا وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

قبل اندلاع الأزمة، بلغ التبادل التجاري بين السعودية وكندا نحو 4 مليارات دولار. وصلت صادرات كندا إلى المملكة 1.4 مليار دولار في مقابل واردات بقيمة 2.6 مليار دولار.