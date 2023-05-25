دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قرار لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بفرض رسوم قدرها 100 جنيه مصري (3 دولارات أمريكية تقريبا) على المواطنين والأجانب أثناء مغادرتهم البلاد باستثناء السائحين الذين يزورون مناطق معينة، واصفا القرار بـ"الغبي" ومشيرا إلى أنه يجب استثناء السياح على الأقل.

وكتب ساويرس عبر حسابه على منصة "تويتر" تعليقا على الخبر، الذي يتضمن القرار، قائلا: "قرار غبي جدا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج؟".

وأردف رجل الأعمال المصري قائلا في تغريدة أخرى، الخميس، قائلا: "يجب إعفاء السياح على الأقل؟".

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، قال في مداخلة هاتفية عبر قناة "CBC" المصرية: "كان رسم المغاردة من المطار 50 جنيها منذ زمن بعيد على المصري والأجنبي، وقد أصبح 100 جنيه على الجميع... ما عدا السائح الذي سيذهب إلى البحر الأحمر أو جنوب سيناء أو الأقصر أو أسوان أو مطروح".

وأشار الفقي إلى أن "السائح الأجنبي إذا لم يذهب لهذه المناطق سيدفع 100 جنيه مثل المصري، في حين سيدفع 50 جنيها في حال ذهابه إليها".

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعرض التعديل على هذا القانون على مجلس النواب الأحد المقبل.