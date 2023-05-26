(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة زودت قوات "الدعم السريع" في السودان بصواريخ أرض – جو، وأضافت الإدارة أنها فرضت عقوبات على رئيس مجموعة "فاغنر" ومديرها الرئيسي في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "في الآونة الأخيرة، قامت مجموعة فاغنر بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض - جو للقتال ضد الجيش السوداني، مما يساهم في نزاع مسلح طويل الأمد لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى في المنطقة".

وتابعت أن المجموعة الروسية "ربما تحاول إخفاء جهودها للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، بما في ذلك العمل من خلال مالي والدول الأخرى التي لها موطئ قدم".

وأكدت الوزارة على معارضة الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها أي دولة لمساعدة روسيا من خلال مجموعة "فاغنر".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في البيان، إن "وجود مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية يعتبر قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر المجموعة في أراضيها".

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على المجموعة الروسية وقائدها يفغيني بريغوزين نظرا لدعم الغزو الروسي على أوكرانيا.