دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، على إعلان شرطة دبي القبض على عدد من الأشخاص ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية بعد اعتداء أسفر عن مصرع مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى أن الإمارات لا تحتاج أن تصبح "أرضا لتصفية حسابات ثأرية".

وقال عبدالله عبر صفحته على تويتر: "الإمارات بلد أمن وامان ومحظوظة بأمن يقظ على مدار الساعة يُشعر المواطن والمقيم بالاطمئنان وهي الاولى في العالم بمؤشر الشعور بالأمن الشخصي وآخر ما تحتاجه ان تصبح أرض لتصفية حسابات ثأرية بين عائلات اسرائيلية مافيوية هي من بين أخطر واعنف عصابات المافيا في العالم. مطلوب عقوبات رادعة"، على حد قوله.

وكانت شرطة دبي أعلنت، الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية بعد اعتدائهم على مواطن إسرائيلي ما تسبب بوفاته.

في وقت ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن القتيل تعرض للطعن حتى الموت، وأنه تم إبلاغ القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية الإسرائيلية.