رد حسن نصرالله على نتنياهو وتهديد "الحرب الكبرى" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمة، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للجزء الذي رد فيه نصرالله على نتنياهو حيث قال: "يعني بدي أنبه الإسرائيلي الذي هدد قبل يومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، على مهلك احنا عم نحكي عن الحرب الكبرى.. هذه الحرب الكبرى إذا كنت مخمنها انها مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس فأنت مشتبه.."

وتابع قائلا: "هذه الحرب الكبرى بمعزل عن المواقف الرسمية ستضيق ساحاتها وميادينها بالمقاتلين لا اريد الحديث عن ملايين المقاتلين عن مئات الاف المقاتلين.."

وأضاف: "هنا أنا أدعي وجود تفوق هائل وكبير في البعد الإنساني والبشري والنوعي والكمي في الصراع مع هذا العدو خصوصا أنه إذا أراد حربا كبرى فكل الحدود ستفتح ليس مثل الأيام القديمة.."