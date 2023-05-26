الأردن يُعلن تعرض منزل سفيره في الخرطوم لـ"الاعتداء والتخريب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، تعرض منزل سفير عمان في العاصمة السودانية، الخرطوم، لـ"الاعتداء والتخريب".

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن "منزل السفير الأردني في الخرطوم تعرض للاعتداء والتخريب"، مؤكدة "تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه".

وأدانت الوزارة واستنكرت "كافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية"، مؤكدة "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا".

ومن غير الواضح بعد هوية الجهة التي اعتدت على منزل السفير الأردني.

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".